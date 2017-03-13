Бой между Мэйвезером и МакГрегором может пройти 10 июня

Бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором может пройти 10 июня.

По информации Flocombat.com, для проведения боя на этот день уже зарезервирована T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, официальной информации о проведении боя пока не было.

Флойд на прошлой неделе заявил, что возобновит карьеру для боя с МакГрегором. Однако ранее президент UFC Дэйна Уайт сказал, что следующий бой Конор проведет в UFC с официальным претендентом на свой титул.