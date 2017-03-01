Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Спарринг-партнер МакГрегора: «Мэйвезер не выстоит против Конора больше 6 раундов, а Пакьяо – больше 2»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Мэнни Пакьяо Конор МакГрегор Артем Лобов

    Друг и спарринг-партнер Конора МакГрегора Артем Лобов в эфире передачи MMA Hour дал смелый прогноз на поединки ирландца против знаменитых боксеров – Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо.

    «Я представляют, сколько негатива выльется на меня после этих слов, но не вижу вариантов, чтобы Мэйвезер выстоял против Конора больше шести раундов. А Мэнни Пакьяо не продержится больше двух раундов.

    Напомню, что я был единственным, кто давал Жозе Альдо не больше минуты. Я говорил это в интервью, но еще есть видео, где мы с Конором обсуждаем предстоящий поединок с Альдо и он говорит, что прикончит соперника на четвертой минуте, а я ему отвечаю, «забудь про четыре минуты, этот бой не продлится больше одной минуты». Я был действительно в этом уверен. Кто-то возненавидит меня за эти слова, но поверьте, я кое-что знаю. Я спарринговал с этим человеком в течение долгого времени и наблюдал за ним много, много лет. Так что знаю, о чем говорю», – заявил Лобов.

    22 апреля Лобов проведет поединок против Каба Свонсона в Нэшвилле (Теннесси, США). Бой состоится в рамках турниров UFC Fight Night 108.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться