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    Дэйна Уайт: «Следующий бой МакГрегора будет в UFC против Нурмагомедова или Фергюсона»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Президент UFC Дэйна Уайт высказал мнение, что чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор следующий бой проведет не на ринге по правилам бокса, а в клетке UFC. Уайт назвал неопределенным статус переговоров о бое МакГрегора и Флойда Мэйвезера-младшего.

    «На какой мы стадии переговоров о бое МакГрегора и Мэйвезера? Я не знаю. Мы нигде.

    Я ожидаю, что следующий бой Конора пройдет по правилам ММА и в UFC. Это будет бой с победителем поединка между Хабибом и Фергюсоном. Два жестких спортсмена. Первый и второй бойцы в рейтинге. Лучше не бывает. Эти парни ненавидят друг друга, бой будет жестоким.

    Люди говорят, что Конор избегает Хабиба? Слушайте, Хабиб потрясающий, но в Коноре с самого начала все сомневаются», – заявил Уайт.

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