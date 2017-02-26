Президент UFC Дэйна Уайт высказал мнение, что чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор следующий бой проведет не на ринге по правилам бокса, а в клетке UFC. Уайт назвал неопределенным статус переговоров о бое МакГрегора и Флойда Мэйвезера-младшего.

«На какой мы стадии переговоров о бое МакГрегора и Мэйвезера? Я не знаю. Мы нигде.

Я ожидаю, что следующий бой Конора пройдет по правилам ММА и в UFC. Это будет бой с победителем поединка между Хабибом и Фергюсоном. Два жестких спортсмена. Первый и второй бойцы в рейтинге. Лучше не бывает. Эти парни ненавидят друг друга, бой будет жестоким.

Люди говорят, что Конор избегает Хабиба? Слушайте, Хабиб потрясающий, но в Коноре с самого начала все сомневаются», – заявил Уайт.