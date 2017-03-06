Во время своего тура по Великобритании экс-чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер в очередной раз прокомментировал свой возможный бой против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Если бы я был им и действовал бы умно, то я позволил бы Флойду Мэйвезеру надрать мне зад за очень большую сумму денег, перед тем, как снова проиграть в UFC. Это логично с точки зрения бизнеса, – сказал Мэйвезер. – Разница между нами – разница между работником и работодателем. Если кто-то говорит «я хочу бой против Флойда Мэйвезера», то я могу просто ответить «да, давайте сделаем это». Но парню вроде Конора надо сперва поговорить с президентом UFC Дэйном Уайтом. А Дэйна должен поговорить со своим начальством.

Конор – не тот, кто всем рулит. Когда-то они говорили «почему Флойд Мэйвезер не дерется с Мэнни Пакьяо?» Так было потому, что у Мэнни Пакьяо есть начальник. А у меня его нет. Мы могли бы легко организовать бой с Пакьяо много лет назад. Но все происходит не без причин. Первый раз, когда я собирался драться с Пакьяо, мне предлагали 50 миллионов долларов, но я решил подождать, и в итоге я заработал на этом поединке 300 миллионов.

У меня была 20-летняя карьера. Вы должны уважать других, чтобы вас тоже уважали. UFC – отличная компания. Но я по-прежнему не знаю ни одного бойца UFC, заработавшего хотя бы 30 миллионов долларов. Я намеренно называю не самую большую сумму. А я построил свой бренд, зарабатывая по 100 и 300 миллионов долларов за бой. А если ты не еще не заработал 10 миллионов, то ты не может требовать 10 миллионов за бой. Не заработал 20 миллионов – не можешь просить и их. Откройте Forbes и посмотрите доходы МакГрегора. Я собираюсь дать ему столько, сколько он стоит. Если он зарабатывает 5, дам ему 10. Зарабатывает 10 – дам ему 20. Мы ведь говорим всего лишь про один бой. За один бой я заработал больше, чем МакГрегор за всю карьеру».