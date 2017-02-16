Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо считает, что разговоры о поединке Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера – пустая трата времени.

«Это никогда не произойдет. Бой с Мэйвезером или кем-либо еще может состоятся только, если боссы UFC позволят. Пока у тебя контракт с UFC, ты не можешь драться за пределами организации».

Задолго до МакГрегора Альдо говорил, что ему было бы интересно провести боксерский бой, но, по его словам, он делал это не ради собственной рекламы.

«У меня самого есть некоторые принципы. Как по мне, нельзя проводить первый боксерский бой против парня, который боксировал всю жизнь. Я уважаю Мэйвезера как чемпиона и я не пытаюсь продать себя за деньги, словно я проститутка. Я спортсмен и думаю о победах, о том, чтобы быть чемпионом», – заявил Альдо.

Бразилец уступил Конору в их поединке нокаутом всего на 13-й секунде боя. Впоследствии Жозе не раз говорил, что хочет реванш, но добиться его так и не удалось.

«Невозможно провести бой с кем-то, кто не хочет драться. В UFC уже пытались организовать наш реванш, но Конор этого не захотел», – говорит Альдо.