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    Фредди Роуч: «Все указывает на то, что бой МакГрегора и Мэйвезера состоится»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Фредди Роуч Конор МакГрегор

    Один из самых известных боксерских тренеров Фредди Роуч обсудил перспективы возможного боя чемпиона UFC Конора МакГрегора и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

    «Кажется, этот бой все же состоится. Все указывает на это. Флойд сам мне говорил, что хочет этого боя, – сказал Роуч. – Думаю, что у Конора будут проблемы с таким боксером, как Флойд. Но МакГрегор умеет продавать бои и создавать шумиху.

    Конор – хороший ударник, но Мэйвезер – великий боксер, мастер в том, чтобы бить и не пропускать удары. Конору понадобиться много времени, чтобы подготовиться к чисто боксерскому поединку. Хотя Мэйвезер является фаворитом, я никого не списываю со счетов. Это бокс: один удар может поменять все, а МакГрегор умеет бить. И бить жестко. Для меня было бы честью подготовить Конора к такому поединку».

    Сейчас, по словам Роуча, его главный приоритет – помощь в подготовке к поединку экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, который планирует возвращение в ММА во второй половине этого года.

    «МакГрегор может шокировать фанатов бокса». Конор готовится к бою против Мэйвезера

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      78%
    • Конор МакГрегор
      22%

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