Александр Емельяненко подписал контракт с чеченской лигой WFCA

Александр Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA (World fighting championship Akhmat), сообщил президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

«Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своём дивизионе, будет показывать зрелищные бои. Добро пожаловать в сильнейшую организацию, Александр!» – написал Висмурадов в своем инстаграме.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации сообщает, что контракт заключен на три боя. Имя первого противника Емельяненко не сообщается. Ранее поступала информация, что им может стать известный боец Джефф Монсон, который нанес Александру поражение в 2012 году.

В октябре 2016 года на проводимом «Ахматом» вечере Grand Prix Akhmat 2016 состоялись бои с участием троих сыновей Рамзана Кадырова. Старший брат Александра, Федор Емельянеко, президент Союза ММА России, выступил с критикой проведения боев с участим детей младше 12 лет.

«Вопрос — кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? – писал в октябре 2016 года Висмурадов о старшем Емельяненко в своем инстаграме. – Ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

Напомним, что Александр Емельяненко последние полтора года провел в колонии по обвинению в изнасиловании. В декабре прошлого года он был освобожден по УДО, и заявил, что возобновит спортивную карьеру.