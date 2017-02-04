Руководитель пиар-службы клуба «Ахмат» и лиги WFCA (World fighting championship Akhmat) Адам Ахмадов прокомментировал возможное сотрудничество с известным бойцом ММА Александром Емельяненко.

Напомним, накануне Александр Емельяненко заявил о желании «заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление».

«Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с клубом «Ахмат», а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести эти понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге. На данный момент соглашение не подписано, идет процесс переговоров. В лиге «Ахмат» он будет выступать и, как и все, будет бороться за чемпионство, вступит в чемпионскую гонку наравне со всеми.

У нас расписано три турнира: турнир, который пройдет сегодня, турнир 25 числа в Москве, а также 25 марта в Казахстане. Пока что в данный момент весь кард забит. Было бы интересно, конечно, чтобы Александр выступил в Москве, но понятно, что на подготовку у него сейчас времени практически нет, к тому же весь кард забит, уже ведется пиар-кампания. По поводу его возможного выступления в Астане будет решать руководство и матчмейкеры, сейчас сложно что-то сказать», – сказал Ахмадов.