Александр Емельяненко может провести реванш с Джеффом Монсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко может провести реванш с американцем Джеффом Монсоном.

«Ведем переговоры о бое с Александром Емельяненко», — сказал Маршалл Коминс, менеджер Монсона.

Ранее стало известно, что Емельяненко планирует выступать в турнирах клуба «Ахмат» и хочет подписать контракт с лигой WFCA.

Первый бой между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном прошел в ноябре 2012 года в рамках турнира M-1 Challenge 35. Монсон одержал победу удушающим приемом.