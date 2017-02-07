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    Александр Емельяненко может провести реванш с Джеффом Монсоном

    Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон Ахмат

    Российский боец ММА Александр Емельяненко может провести реванш с американцем Джеффом Монсоном.

    «Ведем переговоры о бое с Александром Емельяненко», — сказал Маршалл Коминс, менеджер Монсона.

    Ранее стало известно, что Емельяненко планирует выступать в турнирах клуба «Ахмат» и хочет подписать контракт с лигой WFCA.

    Первый бой между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном прошел в ноябре 2012 года в рамках турнира M-1 Challenge 35. Монсон одержал победу удушающим приемом. 

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