Российский боец ММА Александр Емельяненко, заявивший о желании подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат», объяснил свой выбор.

«Встретили меня очень хорошо, тепло. А выступать я хочу в лиге «Ахмат» потому, что я вижу, что на сегодняшний день организация набирает уровень. Здесь выступают хорошие, достойные соперники. Я тоже хочу среди них подраться», – рассказал Емельяненко.

Емельяненко отметил, что ему необходимо поработать над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму.

«Думаю, это займет не так много времени. И в скором времени вы меня увидите в октагоне», – сказал боец.