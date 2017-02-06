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    Александр Емельяненко: «Хочу драться в «Ахмате», среди достойных соперников»

    Теги Александр Емельяненко Ахмат

    Российский боец ММА Александр Емельяненко, заявивший о желании подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат», объяснил свой выбор.

    «Встретили меня очень хорошо, тепло. А выступать я хочу в лиге «Ахмат» потому, что я вижу, что на сегодняшний день организация набирает уровень. Здесь выступают хорошие, достойные соперники. Я тоже хочу среди них подраться», – рассказал Емельяненко.

    Емельяненко отметил, что ему необходимо поработать над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму.

    «Думаю, это займет не так много времени. И в скором времени вы меня увидите в октагоне», – сказал боец.

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