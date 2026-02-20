  • Спортс
Бьорндален о том, на каких языках он и Домрачева общаются с детьми: «Я на норвежском, дети с мамой – на русском, вместе – на английском. Вот так у нас все устроено»

Бьорндален и Домрачева рассказали, на каких языках общаются дети в их семье.

Многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева в интервью Okko рассказали, на каких языках говорят дети в их семье.

Бьорндален и Домрачева воспитывают двух дочерей – Ксению и Миру.

– Уле, а на каких языках вы говорите между собой дома?

Бьорндален: Мы говорим на разных языках. С Ксенией я говорю на норвежском, вместе мы говорим на английском, дети общаются с мамой на русском. Да, вот так у нас все устроено. Даша знает норвежский, так что иногда мы все вместе говорим на норвежском. Да уж, много языков.

– А ты знаешь русский? Понимаешь?

Бьорндален: Я очень извиняюсь, но совсем плохо знаю русский. Я был бы рад, если бы была мотивация выучить его получше, чтобы спокойно разговаривать дома, например. Но мне правда нужна для этого мотивация. Пока я от этого далек.

Домрачева: Мне кажется, на сегодняшний день, чтобы девочки хорошо усвоили для себя норвежский язык, такой вариант самый лучший – когда они к папе могут обращаться только на норвежском, к маме на русском. Если бы папа понимал все по-русски, наверное, слишком просто было бы для них все время переключаться на этот язык. А так все-таки выбора нет – нужно с папой разговаривать на норвежском!

– Это не билингвы, а трилингвы, получается!

Домрачева: Да. Это, конечно, большое преимущество, когда с рождения дети слышат два или три языка, то есть они это все впитывают естественно, без какого-то заучивания, зазубривания. Это, конечно, большой плюс.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoУле Эйнар Бьорндален
logoсборная Норвегии
светская хроника
logoсборная Беларуси жен
logoДарья Домрачева
90 комментариев
Классная у них семья
Ответ Kabardinka
Классная у них семья
Молодцы... И долгих лет им радости и счастья 👏👏🏽👏
Ответ Kabardinka
Классная у них семья
Радуюсь за них. Дарья Домрачева - скромная красавица, растопила сердце Великого и ужасного Уле Бьорндалена. Такие слова про него сказал Губерниев. Я помню его невысоким, за 40, но Великим, потому что если он участвует в гонке, то его победа будет надвигаться неотвратимо.
- А как же беларусский?
вопрос от нашего читателя Александра Л. из Минска…
Ответ Mbest77
- А как же беларусский? вопрос от нашего читателя Александра Л. из Минска…
Этот точно не спросит.
Ответ Mbest77
- А как же беларусский? вопрос от нашего читателя Александра Л. из Минска…
Александр Л. сам на нём не балакает)
Дети би лингвы - это круто, а у них аж три лингвы!
Жил в Казахстане, познакомился с девушкой, у которой папа все время говорит на казахском, а мама на русском.. Полное погружение в языки
Интересный опыт. Можно что-то обсудить при папе без папы.
Ответ Биомеханоид
Интересный опыт. Можно что-то обсудить при папе без папы.
Папе надо было русский учить.
После этой новости на трибуна.бу начался сущий кошмар
Совет да любовь.
Старшая дочь уже участвует в соревнованиях по биатлону, по своей возрастной категории, скоро младшая подтянется. Интересно будет посмотреть через года, передались ли чемпионские данные детям от таких родителей.
Ответ Таня Животова
Старшая дочь уже участвует в соревнованиях по биатлону, по своей возрастной категории, скоро младшая подтянется. Интересно будет посмотреть через года, передались ли чемпионские данные детям от таких родителей.
Интерес есть. Но как правило, природа на детях отдыхает.
Три языка - мощно!!!
Очень круто для детей 👍
Бьордален живёт в Белоруссии и русского не знает
Ответ Петр Ковалев
Бьордален живёт в Белоруссии и русского не знает
Комментарий скрыт
Ответ BYWIN
Комментарий скрыт
Ага и китайцы туда же ,не знают как Россия правильно, все Олосы,да Олосы.Вы когда нибудь устраните учить россиян, как им на своем языке Белоруссию называть??
