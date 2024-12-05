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Кубок России. Серохвостов, Логинов, Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Поршнев пробегут спринт

Серохвостов, Логинов, Латыпов выступят в спринте на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Андрей Вьюхин

2. Дмитрий Иванов

3. Денис Иродов

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

5. Виктор Плицев

6. Алексей Вагин

7. Вадим Истамгулов

9. Олег Домичек

10. Антон Смольский (Беларусь)

11. Александр Корнев

12. Максим Цветков

13. Никита Лобастов (Беларусь)

15. Иван Тулатин (Беларусь)

17. Евгений Емерхонов

18. Даниил Усов

22. Ильназ Мухамедзянов

23. Роман Сурнев

25. Роман Еремин

28. Александр Поварницын

30. Никита Поршнев

32. Кирилл Бажин

33. Михаил Бурундуков

35. Кирилл Стрельцов

36. Иван Колотов

37. Александр Логинов

38. Максим Воробей (Беларусь)

39. Рустам Каюмов

40. Алексей Зубарев

41. Даниил Серохвостов

42. Евгений Сидоров

43. Антон Бабиков

45. Эдуард Латыпов

48. Карим Халили

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок России
спринт
результаты
logoсборная России
сборная Беларуси
Александр Корнев
Олег Домичек
logoМаксим Воробей
Вадим Истамгулов
logoМаксим Цветков
logoАлександр Логинов
Роман Еремин
Виктор Плицев
logoДаниил Серохвостов
Иван Колотов
Ильназ Мухамедзянов
logoНикита Поршнев
Даниил Усов
Михаил Бурундуков
Евгений Емерхонов
Дмитрий Иванов
Алексей Зубарев
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Поварницын
Иван Тулатин
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
logoАнтон Бабиков
Денис Иродов
Роман Сурнев
logoНикита Лобастов
Евгений Сидоров
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Андрей Вьюхин
Алексей Вагин
logoКирилл Стрельцов
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