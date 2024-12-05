Кубок России. Серохвостов, Логинов, Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Поршнев пробегут спринт

Серохвостов, Логинов, Латыпов выступят в спринте на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 2-й этап Ханты-Мансийск Спринт Мужчины Начало – 12:00 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 1. Андрей Вьюхин 2. Дмитрий Иванов 3. Денис Иродов 4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 5. Виктор Плицев 6. Алексей Вагин 7. Вадим Истамгулов 9. Олег Домичек 10. Антон Смольский (Беларусь) 11. Александр Корнев 12. Максим Цветков 13. Никита Лобастов (Беларусь) 15. Иван Тулатин (Беларусь) 17. Евгений Емерхонов 18. Даниил Усов 22. Ильназ Мухамедзянов 23. Роман Сурнев 25. Роман Еремин 28. Александр Поварницын 30. Никита Поршнев 32. Кирилл Бажин 33. Михаил Бурундуков 35. Кирилл Стрельцов 36. Иван Колотов 37. Александр Логинов 38. Максим Воробей (Беларусь) 39. Рустам Каюмов 40. Алексей Зубарев 41. Даниил Серохвостов 42. Евгений Сидоров 43. Антон Бабиков 45. Эдуард Латыпов 48. Карим Халили Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске