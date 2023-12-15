Сола о призовых на Кубке России: «У нас обещали выплаты в Беларуси. Наверное, было бы правильнее, чтобы как на Кубке Содружества всех наградили»

Анна Сола высказалась о том, что белорусским биатлонистам на выплачивают призовые на Кубке России.

— На Кубке России в отличие от Кубка Содружества белорусские спортсмены не получают призовые. Не обидно?

— У нас обещали выплаты в Беларуси. Конечно, плохо, что не налажена эта система.

Наверное, было бы правильнее, чтобы как на Кубке Содружества всех наградили. А не так, что одни старты бегаем, а награждаем всех по-разному.

Наверное, с точки зрения этого, неправильно. Но выплаты все равно обещают, — сказала .