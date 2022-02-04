Васильев о Васнецовой: «Обидели маленького ребенка, зачем приехала на Олимпиаду тогда? Надо сидеть дома около мамы, которая будет пироги печь»

Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал жалобу Валерии Васнецовой на питание на карантине на Олимпийских играх в Пекине.

«Бывают всякие накладки, зачем сразу стенать на весь мир, выкладывать в соцсети? Скажи организаторам: они все приведут в порядок — не будет проблем.

Спортсменов наших надо учить, чуть что, сразу эмоции. Китайцы из кожи вон лезут, чтобы всем угодить. Да, произошел какой-то сбой, но что тут страшного? Скажите просто, что не едите такую еду, все принесут.

Зачем сразу выкладывать на весь свет? Обидели маленького ребенка, зачем приехала на Олимпиаду тогда? Надо сидеть дома около мамы, которая будет готовить и давать пряники, пироги печь. Мало ли что произошло, надо достойно держать удар.

Да, мимо Олимпиады, но еще молодая, поедет на три другие. Такие вот у нас спортсмены, сразу эмоции», — сказал Васильев.