Александр Логинов: «Кузьмина – величайшая биатлонистка. Так, как она, подвестись к главным стартам никто не умел»

Чемпион мира ответил на вопрос, кого он считает самыми выдающимися биатлонистами в истории.

«Уле Эйнар Бьорндален – однозначно. В новейшей истории – . Есть всего один трофей, который она не выиграла, хотя могла – Большой хрустальный глобус.

Тем не менее, я считаю, что она – величайшая биатлонистка. Да, были и .

Но как Настя умела подвестись к главным стартам на протяжении всей карьеры – так никто не умел», – отметил Логинов.

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