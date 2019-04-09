Александр Логинов: «Кузьмина – величайшая биатлонистка. Так, как она, подвестись к главным стартам никто не умел»

Теги Магдалена Нойнер Уле Эйнар Бьорндален сборная России Магдалена Форсберг Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен Александр Логинов Биатлон

Чемпион мира Александр Логинов ответил на вопрос, кого он считает самыми выдающимися биатлонистами в истории.

«Уле Эйнар Бьорндален – однозначно. В новейшей истории – Анастасия Кузьмина. Есть всего один трофей, который она не выиграла, хотя могла – Большой хрустальный глобус.

Тем не менее, я считаю, что она – величайшая биатлонистка. Да, были Магдалена Форсберг и Магдалена Нойнер.

Но как Настя умела подвестись к главным стартам на протяжении всей карьеры – так никто не умел», – отметил Логинов.

Возвращение в спорт из декрета: монолог Насти Кузьминой, которая побеждала на Играх после родов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья