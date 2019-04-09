Александр Логинов: «Кузьмина – величайшая биатлонистка. Так, как она, подвестись к главным стартам никто не умел»

Чемпион мира Александр Логинов ответил на вопрос, кого он считает самыми выдающимися биатлонистами в истории.
«Уле Эйнар Бьорндален – однозначно. В новейшей истории – Анастасия Кузьмина. Есть всего один трофей, который она не выиграла, хотя могла – Большой хрустальный глобус.
Тем не менее, я считаю, что она – величайшая биатлонистка. Да, были Магдалена Форсберг и Магдалена Нойнер.
Но как Настя умела подвестись к главным стартам на протяжении всей карьеры – так никто не умел», – отметил Логинов.
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