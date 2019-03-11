Кузьмина о допинговом прошлом Логинова: «Если он не разрешит этот момент, дальше будет еще сложнее психологически»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, нужно ли Александру Логинову рассказывать о своем допинговом прошлом.

– упорно не хочет рассказать миру о своем допинговом прошлом. Он прав? Вы как раз всегда максимально открыто говорили с журналистами, в том числе и на неприятные темы.

– Я по-человечески понимаю Сашку. Знаю этого парня, помню, как он попал в команду. Еще до того, как он вышел на элитный уровень, видно было, как он любит свое дело и отдает ему всего себя.

Честно, я была удивлена, как он сумел выиграть на чемпионате мира, несмотря на огромное давление на психику и все, что происходило с ним потом.

Меня изнутри раздирало в тот момент. Так хотелось позвонить, написать ему. А с другой стороны, думала, может, все же не стоит.

– Позвонили?

– Нет. Мы не общаемся настолько близко, чтобы я ему что-то советовала. А непрошеным советом можно только навредить. А Сашке и так, думаю, навредили уже многие.

Скажу только, что для себя я использовала такую тактику. Прежде чем выйти к людям, под камеры, с рассказом о какой-то сложной ситуации, нужно сначала взять лист бумаги и написать для себя все, как было.

Потом подчеркнуть, что важно сказать, о чем никому знать не надо, и обязательно понять, что люди хотят от тебя слышать. Часто это не совсем та правда, которую ты собирался сказать изначально.

– Нужно ли Логинову все-таки рассказать, как все было с допингом, или время уже ушло?

– Мне кажется, если Саша не разрешит этот момент, дальше ему будет еще сложнее психологически. Я вообще не понимаю, как он умудряется справляться со стрельбой на фоне всех этих проблем.

Все-таки он таскает за собой этот неприятный багаж уже несколько лет после своего возвращения. На мой взгляд, важно уметь быть борцом не только на трассе, но и в жизни, – сказала Кузьмина.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне