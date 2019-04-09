Роднина о словах Родченкова про допинг в СССР: «Про высказывания сумасшедшего человека никаких комментариев не даю»

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала слова о допинге в СССР.

Родченков написал в своей книге, что СССР хотел привезти в США круизный лайнер с секретной допинговой лабораторией во время Игр-1984 в Лос-Анджелесе.

«Я про высказывания сумасшедшего человека никаких комментариев не даю. Не знаю, почему к нему прислушиваются, я не прислушиваюсь.

Любой негатив, который идет в отношении России, на всех влияет магически. Точно так же, как и у нас: на официальную информацию никто не реагирует, а на фейки все реагируют», – сказала Роднина.

В российской легкой атлетики тоже было невероятное мошенничество с делом Лысенко. Сейчас World Athletics хочет навсегда отстранить русских. И это абсолютно правильно. В российской легкой атлетике так – если ты не напрямую принимаешь допинг, то как минимум в этом замешан», – рассказал Родченков.

Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)