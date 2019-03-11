Александр Тихонов: «Майгуров говорит, что знает немецкий язык. Лучше бы он был глухонемой, но делал дела»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о прошедшей отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), где президентом СБР был избран Виктор Майгуров.

«Закончилась вся катавасия с конференцией . Мне позвонили несколько человек до, во время и после конференции и рассказали детали происходящего.

Все это напомнило мне передачу «Контрольная закупка». Все прекрасно знают, что это «паленые» продукты, о чем показывают в течение полутора часов: молочные, мясные, сосиски. Смотреть это жутко. Но люди знают, как это делается и все равно жрут. Здесь примерно точно так же.



Все понимают, что в течение 12 лет идет развал биатлона деятелями этой команды, и все равно поднимают руки в их поддержку. После конференции я услышал только одно разумное выступление в исполнении Владимира Рощина, моего старого друга, который грамотно разложил все проблемы по полочкам.

А эти безграмотные деятели ни одного вразумительного слова нигде не сказали. Но, как я понимаю ситуацию, многие делегаты не хотели поддерживать Майгурова и были готовы даже оставить Драчева при всех его провалах, пока он не снял кандидатуру.

От Майгурова дел не дождешься, одни красивые фразы. Он говорит, что знает немецкий язык. Да лучше бы он был глухонемой, но делал дела. Самое интересное, что никто не оглядывается назад.

Мы разговаривали с двумя олимпийцами, с тренерами, которые знают, что национальная команда выполняла в последние годы. Это детские нагрузки даже от того периода, когда мы начинали выступать. Если им дать нашу нагрузку, они помрут.

Но к этому надо постепенно готовиться. Очень правильно сказал Рощин, что за тренировочный процесс должны отвечать тренеры. Я мог себе позволить корректировать какие-то решения, но я же не Нуждов, я работал в биатлоне и почти никогда не ошибался ни по составам команд, ни по расстановкам по этапам, ни по группам стартующих. Хотя тот же Володя Аликин всегда отстаивал свое мнение и имел на это право.

Могу пожелать только одного: тренерам быть пожестче. Начинают влезать, вставайте со словами: «Бери свои планы и тренируй». Каждый должен заниматься своим делом», – написал Тихонов в блоге.

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