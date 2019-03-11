Александр Тихонов: «Работа Драчева – минус в кубе! Прохвост! Наверняка его в Госдуме попросили об уходе из СБР»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость об отставке Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

– Это принудительное решение! Я знаю людей из окружения Драчева, Драчев говорил, что не уйдет ни в коем случае. Наверняка ему в Госдуме сказали и попросили об уходе.

– Как бы охарактеризовали работу Драчева?

– Минус в кубе! Прохвост! Столько вранья, долги за миллион. И ситуация с Логиновым, никто его не защитил! Я их всю компанию обосрал во главе с Губерниевым, – сказал Тихонов.

Депутат Драчев бежит из биатлона спустя 2 года: его провала на досрочных выборах испугалась «Единая Россия»

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