Александр Тихонов: «Если на место членов Правления СБР посадить людей из психушки, они такого не натворят»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет членов Правления Союза биатлонистов России ( ).

«Большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждешь ни от кого. Если на их место посадить людей из психушки, они такого не натворят.

История с опубликованным и затем снятым с сайта СБР письмом тому подтверждение. Хотя бы почитали устав, разобрались бы во всех процедурных моментах и действовали бы по закону, а не смешили народ в очередной раз так, что пришлось вмешаться министру и Александру Михайловичу Кравцову. Вы уж если сами не способны ни на что, посоветуйтесь хотя бы с профессионалами.

Неужели до всей этой шайки, подписавшей этот манифест, не доходит, что их члены семьи, взрослые дети видят это безобразие, в котором они выглядят большими глупцами. Не сомневаюсь, что им больше не придется работать в биатлоне. Вот взять, например, Ваню Черезова. С ним в Ижевске уже никто не здоровается. Он потерял всякое уважение во всем.

Еще раз обращаюсь к министерству спорта с просьбой принять серьезные меры для спасения нашей отрасли. Речь же идет о спорте высших достижений, одном из самых популярных в стране. Возмущены даже пенсионеры. Олег Васильевич, прекратите это безобразие! В ваших правах лишить их аккредитации, прекратить финансирование, пока не уйдет все это правление.

Прочитал интервью Майгурова. Большего позора для человека представить сложно, но он дает интервью, где не звучит ничего вразумительного. Одно словоблудие.

Это же ваша вина в случившемся, всех членов правления. Кроме позора, вы ничего от народа не услышите и не получите. Вы уничтожили самый популярный зимний вид спорта. Что вы сможете решить и сделать дальше? Вас не восстановят в , к вам не придут спонсоры.

А Нуждова надо гнать оттуда поганой метлой. Он опять захочет рулить ручным правлением и ни за что не отвечать, а крайним сделает потом Майгурова так же, как и Драчева. И еще туда же к ним лезет Польховский. Им всем троим в биатлоне не место.

Нуждов сейчас через СМИ вешает всем на уши лапшу, что он за что-то там проплатил из своих средств. Да откуда у тебя деньги? Ты что, как Тихонов работал, имел производство и аграрное дело? Ты никогда не созидал.

Надо тебя лишить пенсии, выгнать со всех должностей и отправить в самый отсталый колхоз, чтоб ты понял, как деньги зарабатывать своим трудом. После всего этого позора вы банкроты и вам никто не даст денег. Наверняка, те деньги, которые дал Нуждов, СБР будет обязан вернуть», – написал Тихонов.

Интервью с Майгуровым – будущим боссом биатлона: про миллионные долги (даже перед отелями), уход «Газпрома» и саботаж Драчева