Майгуров о Драчеве: «Ему не раз говорили: «СБР – не ваша ручная организация, где вы бог и царь»

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал работу нынешнего главы организации .

«Что касается мнений членов правления в отношении президента, то они через год начали меняться. Даже не то, чтобы меняться... Просто те люди, которых Владимир Петрович лично приглашал в правление, и которых поддержала конференция, изначально верили ему. «Если президент предлагает, значит, это верно». Но через год они стали делать выводы о том, что это не совсем так.

А еще стали замечать, что сначала какие-то решения принимаются всем правлением, а потом президент единолично делает все по-другому, или сообщает в СМИ совсем не ту информацию. И не только в СМИ.

Почему мы решаем одно, а по факту президент делает другое? И для многих это было неприемлемо, потому что это взрослые, состоявшиеся люди. И занимающие высокие посты, и сами много сделавшие для биатлона в своих регионах.

Так и появилось определенное недопонимание. И это недопонимание неоднократно впрямую озвучивалось в рамках правления. «Мы считаем, что вы действуете неправильно, что СБР – не ваша ручная организация, где вы президент, и потому вы бог и царь». Это говорилось впрямую.

Вот, казалось бы, за эти два года уже все было в СБР, хуже ничего уже не будет, все уже случилось. Но – раз! Снова какой-то повод, и мы опять у всех на слуху, все о нас читают, в том числе и наши друзья из IBU.

Мне просто стыдно за нашу организацию из-за того, что мы постоянно живем в очередном скандале», – рассказал Майгуров.

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