Виктор Майгуров: «У меня нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР. Но я сумею предпринять шаги для преодоления кризиса»

Трехкратный чемпион мира подтвердил информацию о своем выдвижении на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

11 июля пройдет внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, на которой могут избрать нового главу организации. Сейчас пост занимает , избранный в мае 2018 года.

«Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег – членов Правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост Президента Союза биатлонистов на его внеочередную конференцию.

Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода.

Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы», – сказал Майгуров.

На следующей неделе Майгуров представит свою программу и проведет пресс-конференцию в Москве.

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