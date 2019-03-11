Резцова о коронавирусе: «Тут не столько вирус опасен, сколько страх. Известно, что все болезни от нервов»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о решении властей Москвы разрешить занятия спортом в масках.

«Зачем маска нужна спортсмену, который как одинокий волк бегает в лесу? Почему это придумали? Спортсмен идет тренироваться, он же не по местам скоплений людей будет бегать. Нагрузку в маске выполнять нереально. Дышать невозможно!

Когда тепло становится, даже идти в ней сложно. Задыхаешься. Даже бабушки, которые занимаются скандинавской ходьбой, отбрасывают маски в сторону. Нельзя в ней выполнять нагрузку!

У медиков разное мнение насчет масок. Но обычным людям, которые идут в магазин или в транспорт, надеть их не проблема. Хотя у многих уже психика срабатывает в обратную сторону. Ожесточаются. Устали. Хамят. Иду как-то, на меня начинать орать женщина: «Ты что без маски»? Что кричишь-то? Я на другой стороне дороги, одна, рядом лес, природа, чистый воздух.

Пожилые люди, которым 65+, вообще боятся, им постоянно долбят, как все вокруг опасно. На этой почве у них наружу вылезают все болячки. И тут не столько вирус опасен, сколько страх. Известно, что все болезни от нервов», – рассказала Резцова.

В Москве разрешат бег только в маске. Это вредно, лучше тогда вообще не бегать