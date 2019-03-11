Резцова о карантине: «Даже заключенных выводят подышать. Какое преступление мы совершили?»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась мнением о самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Не сильно давят новости о коронавирусе?

— Я не хвалю себя, но я психологически сильный человек. На многое закрываю глаза и уши, а телевизор вообще не смотрю, там одно и то же.

Цифры заболевших просто нереальные. Представляю, как эти новости давят на других людей.

Я вчера шла из магазина, и одна женщина говорит: «Как это так, что даже на улицу нельзя выйти?» Людям очень тяжело, они и заболевают больше от психологии. Все болячки обостряются как раз от психологического давления.

Я никого не призываю, но стоит жить так, как и жили. И молить Господа, чтобы он оберегал нас от этих болезней.

— Считаете, что в Москве меры слишком жесткие?

— Не могу судить. Но у нас нет комендантского часа, нет хорошо прописанных законов. Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники?

Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах? Очень тяжело психологически людям, – рассказала Резцова.