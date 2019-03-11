Тихонов – вице-президенту СБР Нуждову: «Кроме как кого-то крышевать, стравливать да строчить доносы, ты ничему не научился»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о вице-президенте Союза биатлонистов России ( ) Алексее Нуждове.

«Я дважды прочитал интервью Нуждова. Более безграмотного человека в биатлоне никогда не было. Везде сплошное самолюбование и наглость, сплошное «я». «Я не позволю, я буду управлять и выдвигать, я курирую, я уверен...» На конференции я хочу его спросить, глядя в глаза, как он хочет: «Кто ты такой, чтобы командовать в биатлоне и относиться к нему как к своей собственности?»

У Виктора Майгурова даже нет чувства собственного достоинства, чтобы не позволить Нуждову так уничижительно о себе отзываться. А с Нуждова что взять? Был солдатом, потом курсантом, потом сотрудником ФСБ. Все его выражения выдают недалекого человека.

Кроме как кого-то крышевать, стравливать да строчить доносы, ты ничему не научился и лезешь учить всех нас тому, чему мы посвятили всю жизнь. Ты пытаешься сейчас всем всучить эту бестолковую пневматику, которую никто в мире не использует.

Ты понятия даже не имеешь, что такое биатлон! Твой уровень – это работа на первом этапе с начинающими детьми, чем ты занимался у себя в деревне, но даже там нужны толковые тренеры, а не такие, как твой друг Тутмин, способный только приставать к девочкам», – написал Тихонов.