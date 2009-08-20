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Даниэль Кузьмин: «Логинову надо искать компромисс с СБР, потому что именно Союз заявляет на соревнования»

Теги сборная России СБР сборная Словакии жен Александр Логинов Даниэль Кузьмин Паулина Фиалкова Ивона Фиалкова Биатлон

Даниэль Кузьмин, муж трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой, прокомментировал разногласия Александра Логинова и Союза биатлонистов России (СБР) по контракту.

Логинов не хочет подписывать контракт с СБР из-за того, что не согласен с некоторыми пунктами договора.

«В чем-то я понимаю руководителей СБР. Их посыл спортсменам: забирайте хоть все рекламные места, но тогда и обеспечивайте себя полностью. С другой стороны, недовольство спортсменов тоже можно понять: не хватает четкого регламента по местам и площадям для логотипов.

Всегда можно найти компромисс. Если есть свободные места, спортсмены могут их купить у федерации за тысячу-две евро в год. Понятно, что лучшие места не будут свободны, но надо договариваться – это же бизнес, есть очень много хитростей.

Год назад в Словакии был такой же спор: сестры Фиалковы не подписывали контракт с федерацией, потому что хотели больше денег. Все полоскали друг друга в СМИ до зимы.

А чем закончилось? Сестры пошли на уступки, подписали на тех же условиях, что и команда, потому что хотели выступать. И ради чего все это было? Кстати, в итоге оказалось, что их потенциальные спонсоры еще и были контрпродуктивны федерации.

Федерация заняла жесткую позицию: не подписали – ну и не бегайте. Поэтому сейчас Логинову надо искать компромисс с СБР, потому что именно СБР заявляет на соревнования. Именно СБР состоит в Международном союзе – а не Саша Логинов.

Мне сложно кого-то поддерживать в этом споре. Если ты в этой кухне не варишься, то и не знаешь всей правды. Это как в семье: когда разводятся – виноваты оба», – рассказал Кузьмин.

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