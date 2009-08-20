Даниэль Кузьмин: «Логинову надо искать компромисс с СБР, потому что именно Союз заявляет на соревнования»

Даниэль Кузьмин, муж трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анастасии Кузьминой, прокомментировал разногласия и Союза биатлонистов России (СБР) по контракту.

Логинов не хочет подписывать контракт с из-за того, что не согласен с некоторыми пунктами договора.

«В чем-то я понимаю руководителей СБР. Их посыл спортсменам: забирайте хоть все рекламные места, но тогда и обеспечивайте себя полностью. С другой стороны, недовольство спортсменов тоже можно понять: не хватает четкого регламента по местам и площадям для логотипов.

Всегда можно найти компромисс. Если есть свободные места, спортсмены могут их купить у федерации за тысячу-две евро в год. Понятно, что лучшие места не будут свободны, но надо договариваться – это же бизнес, есть очень много хитростей.

Год назад в Словакии был такой же спор: сестры Фиалковы не подписывали контракт с федерацией, потому что хотели больше денег. Все полоскали друг друга в СМИ до зимы.

А чем закончилось? Сестры пошли на уступки, подписали на тех же условиях, что и команда, потому что хотели выступать. И ради чего все это было? Кстати, в итоге оказалось, что их потенциальные спонсоры еще и были контрпродуктивны федерации.

Федерация заняла жесткую позицию: не подписали – ну и не бегайте. Поэтому сейчас Логинову надо искать компромисс с СБР, потому что именно СБР заявляет на соревнования. Именно СБР состоит в Международном союзе – а не Саша Логинов.

Мне сложно кого-то поддерживать в этом споре. Если ты в этой кухне не варишься, то и не знаешь всей правды. Это как в семье: когда разводятся – виноваты оба», – рассказал Кузьмин.

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