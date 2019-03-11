Сергей Чепиков: «У меня нет информации, сколько регионов поддержат Драчева, но сторонников у него много»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал, от чего зависит дата внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой могут выбрать нового президента СБР.

«Основные точки были уже отмечены. Правление проголосовало за возможность проведения конференции. До конца мая все в рабочем режиме.

Дата конференции зависит не только от пандемии, но и от желания регионов. Кто-то хочет, чтобы были какие-то кардинальные изменения, кто-то не хочет.

У меня пока нет информации, сколько регионов могли бы поддержать Владимира Петровича, но сторонников у него много», – сказал Чепиков.

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