Владимир Драчев: «После пандемии со спортсмена будут спрашивать за его форму, а не за то, как он отсидел коронавирус»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев рассказал о подготовке спортсменов к сезону в условиях пандемии коронавируса.

– Из-за коронавируса сейчас вообще нет понимания, как будет выстраиваться подготовка. Никто не представляет, когда можно будет даже сделать простую стрелковую тренировку. У нас все стрельбища на базах. А базы закрыты.

Мы рассчитываем, что первые централизованные сборы пройдут в июле-августе. Но гарантий нет. Поэтому сейчас акцент на самоподготовку.

Всем нужно готовиться. После пандемии со спортсмена будут спрашивать за его форму, а не за то, как он отсидел коронавирус. И если он скажет, что пять месяцев не выходил из дома, то молодец, но с 8 лишними килограммами бегать уже не получится.

Нужно искать возможности. Ехать в деревню, где хотя бы в лес можно выходить – бегать, ходить в походы. Как я. У меня тут участок.

– Может, у вас и провести сбор для тех, кому негде тренироваться?

– С большим удовольствием! Все условия у меня есть: перекладина, брусья, организуем веревочный городок. Рядом лес – вышел и беги сколько хочешь. Кабаны, лоси ходят, постоянно с ними встречаюсь, – сказал Драчев.