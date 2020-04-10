Джеррард, Суарес, Бэйл, Кейн и Каррагер – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ (ESPN)

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Издание ESPN представило сборную лучших игроков, которым не удалось выиграть АПЛ.

Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Брэд Фридель (экс-«Тоттенхэм», «Ливерпуль»).

Защитники: Роб Джонс, Джейми Каррагер (оба – экс-«Ливерпуль»), Марсель Десайи (экс-«Челси»), Стюарт Пирс (экс-«Манчестер Сити»).

Полузащитники: Стивен Джеррард, Хаби Алонсо (оба – экс-«Ливерпуль»).

Нападающие: Гарет Бэйл (экс-«Тоттенхэм»), Джанфранко Дзола (экс-«Челси»), Луис Суарес (экс-«Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Тренер: Кевин Киган (экс-«Манчестер Сити», «Ньюкасл»).

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