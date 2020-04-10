Джеррард, Суарес, Бэйл, Кейн и Каррагер – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ (ESPN)

Издание ESPN представило сборную лучших игроков, которым не удалось выиграть АПЛ.
Полностью состав сборной выглядит так:
Вратарь: Брэд Фридель (экс-«Тоттенхэм», «Ливерпуль»).
Защитники: Роб Джонс, Джейми Каррагер (оба – экс-«Ливерпуль»), Марсель Десайи (экс-«Челси»), Стюарт Пирс (экс-«Манчестер Сити»).
Полузащитники: Стивен Джеррард, Хаби Алонсо (оба – экс-«Ливерпуль»).
Нападающие: Гарет Бэйл (экс-«Тоттенхэм»), Джанфранко Дзола (экс-«Челси»), Луис Суарес (экс-«Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).
Тренер: Кевин Киган (экс-«Манчестер Сити», «Ньюкасл»).