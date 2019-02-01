Малышко о том, где видит себя через 10 лет: «Где угодно, но не в спорте. Ни в коем случае не буду тренером»

Российский биатлонист рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры и кем видит себя через 10 лет.

«Если через 10 лет я не буду вот так же, как сейчас, сидеть дома, то уже будет хорошо.

Спортом я уже сильно насытился за это время, и продолжать карьеру тренера я, наверное, не буду. Вижу себя где-то в бизнесе. Или – если это будет связано со спортом – то буду заниматься спортивными школами или еще чем-то таким.

Но ни в коем случае не тренерской работой. Потому что не каждый спортсмен, даже очень профессиональный – кстати и Бьорндален об этом говорил – может стать хорошим тренером.

Даже если он повыигрывал все на свете, не факт, что у него есть дар передавать свои умения другим поколениям. Так что, наверное, где угодно, но не в спорте», – сказал Малышко в прямом эфире в группе Комитета молодежной политики и туризма Курской области.

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