Дмитрий Губерниев: «Подопечные Королькевича попадались на допинге. Но ведь и подопечные Пихлера попались»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высоко оценил тренерскую работу Владимира Королькевича в Беларуси, а также поделился мнением о том, с чем связано негативное отношение к специалисту.

– Для сборной Беларуси уход того же Королькевича – потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему – Кручинкину как чемпионку Европы, как спортсменку, попадающую в топ-6 Кубка мира, на подступах к медалям ЧМ. Убежден, что она еще и олимпийским призером станет, а может, даже выиграет Олимпиаду.

И если со сборной не будет работать Королькевич, то федерации нужно найти специалиста, который способен раскрыть талант девчонок до конца. Но в том, что это способен сделать именно Королькевич, ни капли не сомневаюсь.

– Понимаете причины негатива в отношении Королькевича в российском биатлоне?

– То, что некоторые девочки не хотят с ним готовиться... Согласен с Польховским: можешь готовиться с кем хочешь, но только не за государственный счет.

Что касается высказываний Драчева и других членов правления, то это очень странно. Но, ребят, если вы проголосовали за Польховского, доверьтесь тренеру. А разброд и шатания ни к чему хорошему не приведут. Это же читают спортсмены.

У нас и так биатлон очень сильно лихорадит. А сейчас еще и серьезнейшее испытание для спорта. Непонятно, состоится ли зимний сезон. И если состоится, то в каком виде. Надо эти треволнения убирать.

Впрочем, может, так самоизоляция и карантин действуют на всех нас, что мы в домашних условиях активизируемся по-другому и позволяем себе те или иные публичные высказывания.

– Негатив может быть связан с допинговой историей Ирины Старых.

– Вы говорите, что подопечные Королькевича попадались на допинге, но ведь и подопечные Пихлера попались. Мне сложно сказать, почему люди так говорят. Мы помним, какой в 2015-м была Шумилова, когда едва-едва не дотянулась до медалей чемпионата мира.

Члены правления общаются между собой. И, может, Владимир Драчев, с которым мы также давно дружим, на ситуацию влияет. Но, снова повторюсь, если выбираете Польховского, доверяйте ему до конца. Иначе какой смысл вообще менять тренерский штаб, – сказал Губерниев.

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