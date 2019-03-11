Член правления СБР Черезов о том, что Драчев против кандидатур старших тренеров: «Это очень странно. Решение было единогласным»

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов удивлен тем, что глава СБР Владимир Драчев против приглашения в сборную тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

«На протяжении двух сезонов тренеры из регионов не удовлетворены работой. Надо прилагать усилия, чтобы наша команда была конкурентноспособна.

То, что сейчас складывается, – президент высказал свою точку зрения, это очень странно. Причем на последнем правлении решение было принято единогласно», – сказал Черезов.

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