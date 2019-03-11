Анатолий Хованцев: «Тренеры, работающие в биатлоне сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о проблемах, связанных с допингом в прошлом.

– В чем главная беда нашего биатлона? Очевидно, что не в Драчеве и не в Хованцеве.

– И федерация, и тренеры, работающие сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом. Большие проблемы. Целое поколение биатлонистов воспитано на этом. Перестроиться, вернуться к нормальной методике – это непросто и небыстро.

– То есть мы не можем вернуться на топ-уровень уже 10 лет или больше?

– Почему 10? Когда были последние случаи с допингом? Лет 5-6 назад. Сейчас ситуация потихоньку сдвигается – но результаты все равно ниже, чем раньше. Конечно, можно говорить: раньше биатлонисты показывали результаты, а сейчас нет. Но на чем показывали? Кто из спортсменов, которые завоевывали медали, не замешан в этом деле? По пальцам пересчитать.

Нужно время, чтобы от юношей вывести человека на высокий уровень – 4-5 лет для этого мало, – сказал Хованцев.

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева