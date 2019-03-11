Александр Тихонов: «Юрьева дважды готовилась у Польховского и дважды потом попалась на допинге. А СБР его на главного тренера выдвигает»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что в сборной России не нужна должность главного тренера.

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«Я не могу понять, для чего нужна должность главного тренера. Начальник команды – это я понимаю. Чтоб голова не болела, как сейчас: нет шлифт-машины, нет того, нет ничего. И никто ни за что не отвечает. Ну не нужна должность главного тренера.

Это должность для хорошего ученого, но не для человека без четких конкретных планов. Польховский – это абсолютно безграмотный человек, который переписывал чужие планы, своего ничего нет», – сказал Тихонов.

«Более безголового решения принять было невозможно. Катя Юрьева дважды готовилась у Польховского. «Я тренируюсь только по планам Валерия Николаевича», – говорила она, и дважды после этого была дисквалифицирована за допинг.

Света Ишмуратова прибежала ко мне перед Олимпиадой в Турине: «Не могу больше работать с Польховским, бросаю биатлон». Я его выгнал, а Свете подобрал тренера Виталия Фатьянова, Царствие ему небесное. Умница, отличный специалист. Так Света стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Польховский изгнан из трех стран, а его на главного тренера выдвигает. Я даже не сомневаюсь, что кандидатура Польховского не пройдет через экспертную комиссию Минспорта.

Если этим «специалистам» в кавычках будут нормальные вопросы задавать. Саша Логинов ни с кем из этого тренерского штаба тренироваться не будет, это сто процентов», – цитирует эксперта «Советский спорт».