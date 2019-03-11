Драчев о том, что Хованцев с ноября не получает зарплату: «Не знаю. Я же интернеты особо не читаю»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слова занимавшего пост главного тренера сборной Анатолия Хованцева о том, что с ноября тот не получает зарплату.

– Хованцев сказал, что с ноября не получал зарплату.

– Не видел. Я же интернеты особо не читаю. И так хватает.

– Насколько я понял, от Минспорта ему зачисления поступали, а от – нет.

– Не знаю, мне он ничего не говорил. Узнаю. Мы-то там, в СБР, тоже денег не получаем, – сказал Драчев.

Фокус в биатлоне: Польховский руководил выборами тренеров – и выиграл голосование 🤷‍♂️