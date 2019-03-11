Валерий Польховский: «Нехорошо, что документ для внутреннего пользования появился в сети и всем стала известна внутренняя кухня»

Теги Валерий Польховский сборная России сборная России жен Спорт-Экспресс Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что пока неизвестно, будет ли в российской сборной должность главного тренера в следующем сезоне. 

«Это один из вопросов. Не есть хорошо, что документ для внутреннего пользования мгновенно появился в сети и всем стала известна внутренняя кухня.

Сейчас могу сказать, что шансы 50 на 50. Могут оставить, а могут упразднить. Дождемся решения Правления СБР», – сказал Польховский. 

Раздобыли расклад по тренерам в биатлоне: двигают немца и словенца (но оба русскоговорящие), всем рулит Польховский

Мы участвуем в биатлонных выборах: снимаем Драчева, зовем Пихлера и предлагаем концепцию новой сборной

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья