Валерий Польховский: «Нехорошо, что документ для внутреннего пользования появился в сети и всем стала известна внутренняя кухня»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что пока неизвестно, будет ли в российской сборной должность главного тренера в следующем сезоне.

«Это один из вопросов. Не есть хорошо, что документ для внутреннего пользования мгновенно появился в сети и всем стала известна внутренняя кухня.

Сейчас могу сказать, что шансы 50 на 50. Могут оставить, а могут упразднить. Дождемся решения Правления СБР», – сказал Польховский.

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