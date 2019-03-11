Анна Богалий: «Меня использовали: поставили фамилию в письмо Драчеву, не спросив. Так не поступают»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала, как отреагировала на появление своей фамилии в письме Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост главы Союза биатлонистов России ( ).

«Новость о том, что там моя фамилия, стала настоящим шоком. Я находилась в состоянии перевозбуждения.

Получила неделю назад текст этого письма – просили ознакомиться. Я прочла, а дальше закрутилась в своих делах, и не было времени думать о письме.

У меня много обязанностей. И не только дома с тремя моими детьми, но еще и в стране у меня не одна тысяча подопечных, много общения с детскими тренерами, много работы… Могу честно сказать, что очень была занята, а потом неожиданно всплыло это письмо…

Главное здесь даже не то, что ты против или не против, а то, что меня использовали: поставили мою фамилию, не спросив об этом меня. Так не поступают.

Второй момент – это нельзя назвать современным методом решения вопросов. Мы опять все вынесли в СМИ. Некоторое время назад тоже было письмо ветеранов, и ничего это не принесло: воз и ныне там.

Надо работать в несколько ином ключе. Наверное, некоторые вещи нужно оставить по ту сторону экрана и внутри разбираться», – сказала Богалий.

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