Исполнительный директор СБР: «Хочу организовать внеочередную конференцию и выбрать достойного президента вместо Драчева»

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что намерен собрать внеочередную конференцию, на которой будет выбран новый президент организации.

Сейчас СБР возглавляет Владимир Драчев.

– Если вы быстро поняли, что дела в СБР идут не так по части закона, финансов – почему не уйти?

– Мне кажется, должен уйти Драчев. Зачем уходить мне, если закон нарушаю не я? Чувствую, в свете этих событий я все-таки уйду, но вообще сейчас у меня другой интерес – организовать внеочередную конференцию СБР.

Вряд ли я один такой желающий, мне нужна небольшая группа единомышленников – в биатлоне есть нормальные, честные, добросовестные люди.

– Не стоит сделать поправку на положение в стране? Кажется, сейчас менять власть не очень уместно.

– Не сейчас, а когда наступит благоприятное время – до 30 апреля все равно созвать конференцию невозможно. Но я не могу понять – что плохого от перемены власти? Хуже, чем президент Драчев, для биатлона придумать сложно.

Я понимаю: вы хотите сказать, что скоро предсезонка, а как же команды? Я не буду вредить биатлону. Я подумаю и выберу время, когда ущерба будет минимум, а пользы максимум. Если 1 мая ситуация стабилизируется, то можно сразу начинать: тогда с точки зрения организационных моментов провести конференцию в июле – реально.

– Если вы за уход Драчева, то логично предложить кандидата на замену.

– Кандидат у меня есть. Если он согласится, чтобы я назвал фамилию, я это сделаю.

– Он входит в правление СБР?

– Не входит. Вообще, я за досрочные честные выборы президента с достаточно большим количеством кандидатов – не 2 человека, а хотя бы 3-4.

В плане руководства я ни на что не претендую. Мне хочется организовать конференцию и выбрать достойного кандидата. Если это произойдет – посчитаю задачу выполненной; и буду спокойно жить на даче, собирать грибы в лесу, – рассказал Голиков.

Полное интервью Сергея Голикова читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru

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