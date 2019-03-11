Ольга Зайцева: «Убирать Драчева, а кто вместо него? Нельзя отрезать и не предоставить что-то другое»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась мнением насчет письма в адрес главы Союза биатлонистов России ( ) Владимира Драчева с призывом покинуть свой пост.

«Если команда выступает плохо, нет результатов, и все жалуются… наверное, рыба гниет с головы, что-то неправильно делает руководитель. Согласна, что что-то нужно менять, но каким макаром? Собираться сейчас нельзя, так что это все делается письменно, собираются бумажки, подписи.

И придет ли кто-то другой, у кого таких проблем не будет? Есть ли у подписавшихся какие-то другие кандидатуры? Убирать Драчева, а кто вместо него? Нельзя отрезать и не предоставить что-то другое.

Драчев у нас работает два года. Или тогда уж дать доработать ему, просто поменять тренеров, например. Нужно находить какие-то конструктивные пути решения проблемы. Не факт ведь, что новый человек на месте Драчева исправит ситуацию. Или тогда убрать всех, а на их место набрать совсем новых людей. Тогда, может, что-то и изменится», – сказала Зайцева.

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России