Мартен Фуркад: «Российские люди – большая часть моей жизни. Обязательно приеду, чтобы отметить с вами мой уход»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о роли России и российских болельщиков в его карьере.

«Одно из моих главных разочарований – это то, что мы не могли соревноваться в России последние два года. Даже в Контиолахти на моей последней гонке российские болельщики подарили столько тепла!

Российский биатлон дал мне многое: во-первых, сколько было сражений с ! Свой первый титул чемпиона мира я выиграл в Ханты-Мансийске. Сколько великолепных воспоминаний от гонок в Москве, в Тюмени. Россия навсегда останется в моей памяти.

Российские люди – это большая часть моей жизни. Не так много в мире болельщиков, которые не просто подходят к тебе, а обязательно с подарком. Так на всех соревнованиях.

Я все это невероятно ценю, так что спасибо вам огромное. И да: я еще обязательно приеду в Россию, чтобы отметить с вами мой уход.

Не знаю пока как. Даже если это не будут биатлонные соревнования, с детьми можно будет что-то придумать. Пока планов нет. Но вроде бы Антон Шипулин там что-то для детей организовывает.

Единственное – на лыжню выходить я точно отказываюсь. Свою последнюю гонку я уже пробежал, все. Но приехать и поделиться радостью с российскими болельщиками очень бы хотел. Уверен, у меня получится. Пусть на это потребуется время, но я это сделаю. Спасибо большое», – сказал Фуркад.

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