Антон Шипулин: «С Фуркадом общались хорошо до конфликта. На ЧМ в Хохфильцене мы показали друг другу зубы»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин поделился мнением о Мартене Фуркаде, который завершил спортивную карьеру, и рассказал о своих отношениях с ним.

«Это спортсмен, который умеет четко концентрироваться на результате. И это талант, такие рождаются редко. Таким был Бьорндален, такой была , такой сейчас Бо.

Я тоже умел концентрироваться, но на главных стартах у меня это не получалось. Фуркад умел абстрагироваться от ситуации, ему неважно было, что происходило в биатлоне.

И если возникала психологическая напряженность, мне кажется, это его еще больше злило, и он выступал еще лучше. Порой мне казалось, что он специально хочет себя разозлить перед гонкой, чтобы с помощью этой злости показать более высокий результат.

Я не скажу, что он эгоист, но он очень многое делал для себя. Правда, в тех же эстафетах он никогда не опускал руки, бился до конца.

Эгоист – это прозвучит слишком жестко. Я бы сказал, что это спортсмен, который больше общался со своим организмом, чем остальные, большинство из которых делать это вообще не умеют.

Не скрою, что это не мой друг в биатлонной семье, мне всегда было намного приятнее общаться с норвежскими спортсменами, с его братом . С Мартеном мы общались хорошо, пока у нас не произошел конфликт.

Я думаю, все помнят чемпионат мира в Хохфильцене, мы тогда показали друг другу зубы. И, к сожалению, это запомнилось больше, чем все, что было в гонках», – отметил Шипулин.

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