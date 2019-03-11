Владимир Драчев: «Пока не считаем убытки из-за коронавируса. Главное – здоровье спортсменов и специалистов»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев рассказал о том, как ситуация с пандемией коронавируса повлияла на федерацию и спортсменов.

«Пока эта ситуация практически никак не повлияла на биатлонистов и биатлон в целом. Почему? Потому что уже было окончание сезона.

Конечно, многие готовились к чемпионату страны, первенству России, хотели выступить, но было принято правильное решение – отложить на время все старты.

Потому что здоровье спортсменов, здоровье населения, гостей и приехавших судей для нас важнее, чем какие-либо мероприятия и их проведение. Сейчас все биатлонисты находятся под контролем, мы следим за состоянием каждого спортсмена.

На данный момент мы не подсчитываем убытки и средства, которые недополучили. Главное все-таки здоровье наших спортсменов, тренеров и специалистов.

Основные зарплаты спортсменов и тренеров все-таки финансируют Министерство спорта, Центр спортивной подготовки и регионы, поэтому все может отразиться только на специалистах, которые получают зарплату в СБР. Их не так много, поэтому мы постараемся, чтобы все осталось в прежнем русле», – сказал Драчев.

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