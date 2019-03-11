Елена Головина о биатлонистах в политике: «Чепиков столько лет в Госдуме, имеет такие ресурсы, а для биатлона в Екатеринбурге особо ничего не сделал»

10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина не понимает, зачем спортсмены уходят в политику.

«Я ушла из команды добровольно – потеряла многое, от чего редко кто сам отказывается... Хотя можно было оставаться, упереться всеми лапками. Многие функционеры так и делают – сами никогда не уходят. Это не назвать мафией, но это некая сообщность, которая отторгает ненужных. Меня не то что забыли – просто отсекли, как будто меня не было никогда.

В 90-е из биатлона кто-то уходил в бизнес, кто-то в бандиты. Я была устроена во внутренних войсках «Динамо», поэтому позвали начальником склада вооружения. По сути, охрана объекта, учет боезапаса. На этой работе год шел за полтора, и быстро набежали 20 лет с момента моего призыва – это позволяло выйти на военную пенсию.

Сейчас работаю в управляющей компании, у которой торговые центры, аквапарк, другие площади под аренду. Я водитель-курьер: на мне отправление и получение почты, поездки по банкам, развоз документов, ценных бумаг. Мне нравится; это, по крайней мере, не политика – для меня не очень понятно, зачем биатлонисты идут туда.

Вот Сергей Чепиков столько лет в Госдуме, имеет такие ресурсы – так почему бы не привлечь внимание к своему спорту? Для биатлона в Екатеринбурге Сергей особо ничего не сделал. Может, хоть Шипулин сделает?» – рассказала Головина.

Полное интервью Елены Головиной читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru