Владимир Драчев: «Васильев высказался, что не уважает Фуркада. Стыдно за такие слова наших бывших биатлонистов»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о решении пятикратного олимпийского чемпиона завершить спортивную карьеру.

«Однозначно, биатлон без Фуркада будет другим. Конечно, мы очень сильно переживали, когда узнали, что вот вдруг неожиданная такая новость для всего биатлона, для всех болельщиков.

Это уход звезды, это уход короля. Как тогда уходил Бьорндален, как теперь ушел Фуркад.

Мне как президенту, конечно, даже стыдно за некоторые высказывания наших руководителей биатлона, как Дима Васильев высказался, что он вообще не уважает этого человека. На самом деле стыдно за такие слова наших биатлонистов, бывших биатлонистов.

Фуркад – настоящий герой, который за 10 лет вытащил сборную Франции на лидирующие позиции, за ним идет целая команда. Посмотрите, какой у них состав.

Мы сейчас надеемся в этом плане на , который сказал: я уйду только тогда, когда команда будет за мной и будет такой же, как я – на самом высоком уровне.

Это, наверное, самое важное для лидера, когда он спокойно может уходить, зная, что сзади есть такие же сильные спортсмены, как и он. Он может с честью сказать: я выполнил свою задачу, не только выигрывая лично сам», – сказал Драчев в программе «Все на Матч!»

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