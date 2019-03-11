Дмитрий Васильев: «Фуркад всю карьеру вел себя недостойно. Он давно разочаровал меня как человек»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о своем отношении к Мартену Фуркаду. 

– Фуркад всего ничего проиграл Бо-младшему в борьбе за Кубок мира. Кого интереснее было увидеть победителем в этом противостоянии?

– После того, как они проявили себя на чемпионате мира, я никому из них не симпатизирую. Я симпатизирую людям благородным, людям, умеющим проигрывать, умеющим вести себя с честью и достоинством.

И тот и другой не проявили себя в этом отношении. Но меня в этой ситуации больше удивил Йоханнес Бо, которого до чемпионата мира я уважал. Как спортсмена и человека, который может вести себя достойно. Но он тоже оступился...

Про Фуркада? Здесь все понятно: он давно разочаровал меня. Человека характеризуют не только его достижения в какой-то области, а, прежде всего, именно человеческие качества. 

Потому что спортивные соревнования завершаются, уходят в историю, а человека запоминают по его качествам, по его поступкам, по его поведению. Фуркад в этом отношении на протяжении всей своей карьеры вел себя недостойно.

Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Все-таки он завершил свои яркие выступления в спорте, и надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Потому что он меня разочаровал как человек.

Да, карьера блестящая, он завоевал очень много титулов. И все же как человек он оставил огромное разочарование, – сказал Васильев. 

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