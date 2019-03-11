Самуэльссон об обысках итальянской полиции у Логинова: «Это некрасиво по отношению к нему, к нам и вообще к спорту»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением насчет обысков итальянской полиции в номере россиянина на ЧМ в Антхольце.

Поводом для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича – по этому поводу в полицию обратилась антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек.

«Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания.

Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», – сказал Самуэльссон в эфире .

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