Дмитрий Губерниев: «Гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти могут отменить. И даже сегодняшний спринт»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что гонки на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии могут отменить.

Ранее из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе гонки в чешском Нове Место прошли без зрителей. Проведение заключительного этапа Кубка мира в Норвегии также под вопросом.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня. Ждем решения властей. Сегодня биатлонная гонка будет. Все очень серьезно», – написал Губерниев.

«И даже сегодняшний старт могут отменить. В Финляндии рекомендовано все отменить, ждем решения IBU», – добавил комментатор позднее.

Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти должна состояться мужская спринтерская гонка, ее старт запланирован на 17.30 по московскому времени.

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