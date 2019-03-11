Дмитрий Губерниев: «У Логинова слабость уже нескольких дней, давление прыгает. Больше ничего сказать не могу»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев Александр Логинов Нове Место Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о причинах снятия российского биатлониста Александра Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира в Нове Место.

Ранее сообщалось, что у спортсмена возникли проблемы со здоровьем.

«Мы с утра переписывались: слабость на протяжении нескольких дней, и давление прыгает. Больше ничего сказать не могу и не имею права», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». 

На этапе в Нове Место Логинов занял 65-е место в масс-старте, в эстафете он не принимал участия. 

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья