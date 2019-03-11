Дмитрий Васильев: «Логинов снимется с последнего этапа – это решенный вопрос. Думаю, у него какие-то свои планы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Александр Логинов точно не выступит на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене, который пройдет 20-22 марта.

– Есть ли подвижки в иске Касперовича и Логинова к IBU?

– Сейчас юристы собирают информацию, это исключительно их работа. Процесс очень плотно идет.

– А кто юристы Логинова?

– Я знаю, кто это, но пока не могу раскрыть фамилии. Они сами проявятся, когда сочтут нужным.

На самом деле к нашему спорту это не имеет никакого отношения. Вся эта ситуация возникла из ничего и выеденного яйца не стоит. Даже тот неприятный инцидент с Касперовичем – это обычное дело. Здесь нет ничего невероятного в том, что он взял чужую аккредитацию.

Раздули из мухи такого слона из-за всего этого. Все послужило тому, что Фуссек-Хаккарайнен объединила допинговую историю Логинова и аккредитацию Касперовича в одно якобы страшное допинговое дело против них. Это просто формальный повод.

– Снимется ли Логинов с последнего этапа Кубка мира в Норвегии?

– Это уже решенный вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками.

Высказывания братьев Бо не могут послужить поводом для того, чтобы не ехать в Норвегию конкретно из-за каких-то двух людей. Даже, и в некоторой степени, одиозных. Думаю, что у Саши есть еще какие-то свои планы, – сказал Васильев.

Неужели полицейский налет на Логинова устроили из-за Тихонова? Это он сболтнул про чужую аккредитацию тренера