Дмитрий Васильев: «Логинов снимется с последнего этапа – это решенный вопрос. Думаю, у него какие-то свои планы»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Васильев Александр Логинов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Александр Логинов точно не выступит на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене, который пройдет 20-22 марта.

– Есть ли подвижки в иске Касперовича и Логинова к IBU?

– Сейчас юристы собирают информацию, это исключительно их работа. Процесс очень плотно идет.

– А кто юристы Логинова?

– Я знаю, кто это, но пока не могу раскрыть фамилии. Они сами проявятся, когда сочтут нужным. 

На самом деле к нашему спорту это не имеет никакого отношения. Вся эта ситуация возникла из ничего и выеденного яйца не стоит. Даже тот неприятный инцидент с Касперовичем – это обычное дело. Здесь нет ничего невероятного в том, что он взял чужую аккредитацию.

Раздули из мухи такого слона из-за всего этого. Все послужило тому, что Фуссек-Хаккарайнен объединила допинговую историю Логинова и аккредитацию Касперовича в одно якобы страшное допинговое дело против них. Это просто формальный повод. 

– Снимется ли Логинов с последнего этапа Кубка мира в Норвегии?

– Это уже решенный вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками.

Высказывания братьев Бо не могут послужить поводом для того, чтобы не ехать в Норвегию конкретно из-за каких-то двух людей. Даже, и в некоторой степени, одиозных. Думаю, что у Саши есть еще какие-то свои планы, – сказал Васильев.

Неужели полицейский налет на Логинова устроили из-за Тихонова? Это он сболтнул про чужую аккредитацию тренера

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья