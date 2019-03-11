Москва выразила протест Риму из-за обысков в номере Логинова на чемпионате мира по биатлону

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва выразила Риму протест в связи с обыском у биатлониста во время чемпионата мира в Антхольце.

Ранним утром 22 февраля в номер Логинова и без предупреждения вошли полицейские и провели обыск. У Логинова забрали телефон и ноутбук.

Причиной обысков стало использование личным тренером спортсмена чужой аккредитации. Полиция обыскала также и номер Касперовича.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами.

В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, а именно – шесть утра, было выбрано якобы с тем, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро».

В действительности гонка состоялась в 14:30 и такие объяснения итальянской стороны несостоятельны», – сказала Захарова.

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